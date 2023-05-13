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В РФС сообщили, что не обладают информацией о переносе финала Кубка России из «Лужников»

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался о возможном переносе финала Кубка России из «Лужников» на другой стадион.
В РФС сообщили, что не обладают информацией о переносе финала Кубка России из «Лужников»
  • РИА Новости

«Есть решение исполкома РФС о том, что матч состоится 11 июня в «Лужниках», других решений нет. Для того чтобы переносить суперфинал, если будет необходимость или желание, нужно решение исполкома. Пока у меня, как у члена исполкома и вице-президента, информации о каких-то переносах нет», — цитирует Алаева ТАСС.

По информации «Матч ТВ», РФС, мэрию Москвы и руководство «Лужников» не устраивает ситуация с ограничением со стороны МВД максимальной вместимости арены до 15 тыс. зрителей.

11 июня в «Лужниках» должен пройти Суперфинал Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и победитель матча «Краснодар» — «Урал».

Ранее Алаев назвал сроки заседания по новому формату РПЛ.

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