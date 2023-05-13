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«Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в финал Западной конференции НБА

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«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в финал Западной конференции НБА
  • AP

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 122:101.

В составе «Лейкерс» лучшим игроком стал Леброн Джеймс, который набрал 30 очков. У «Стэйт» самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Стефен Карри (30).

Счёт в серии — 4-2. Таким образом, «Лейкерс» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Денвер Наггетс».

Ранее Джеймс побил рекорд по двухочковым броскам в плей-офф НБА.

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