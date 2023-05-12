КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Спартака» Дуарте
- AFP
«КДК рассмотрел удаление Дуарте, игрок прибыл сегодня на заседание. Решили не применять дополнительную дисквалификацию», — цитирует Григорьянца РИА Новости.
Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я минута).
«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).
Ранее Кассьерра назвал оправданным удаление игрока «Спартака» Дуарте.