КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к защитнику «Спартака» Дуарте

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал применять дополнительных санкций к защитнику «Спартака» Алексису Дуарте после удаления в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«КДК рассмотрел удаление Дуарте, игрок прибыл сегодня на заседание. Решили не применять дополнительную дисквалификацию», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я минута).

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее Кассьерра назвал оправданным удаление игрока «Спартака» Дуарте.