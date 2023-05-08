Кассьерра назвал оправданным удаление игрока «Спартака» Дуарте

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра заявил, что матчи против московского «Спартака» всегда являются сложными.

«Это была очень тяжёлая игра. Против них всегда сложно играть. Красная карточка, показанная Дуарте, — это справедливое решение. Фол, очевидно, был очень серьёзным», — цитирует Кассьерру РИА Новости.

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб с досрочным чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ).