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Кассьерра назвал оправданным удаление игрока «Спартака» Дуарте

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Нападающий футбольного клуба «Зенит» Матео Кассьерра заявил, что матчи против московского «Спартака» всегда являются сложными.
Кассьерра назвал оправданным удаление игрока «Спартака» Дуарте
  • Gettyimages.ru

«Это была очень тяжёлая игра. Против них всегда сложно играть. Красная карточка, показанная Дуарте, — это справедливое решение. Фол, очевидно, был очень серьёзным», — цитирует Кассьерру РИА Новости

Матч в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Спартак» в конце второго тайма остался в меньшинстве после удаления Алексиса Дуарте (76-я).

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен поздравил клуб с досрочным чемпионством в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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