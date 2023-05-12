УЕФА опроверг информацию о намерении перенести финал Лиги чемпионов в Лиссабон

В пресс-службе УЕФА сообщили, что финал Лиги чемпионов не планируется переносить из Стамбула в Лиссабон.

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — цитирует пресс-службу УЕФА ТАСС.

Финал турнира должен состояться на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Напомним, что в турнире осталось четыре команды: «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Интер» и «Милан». Первые полуфинальные встречи состоялись 9 и 10 мая. Ответные встречи 1/2 финала пройдут 16 и 17 мая.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу может быть перенесён из «Лужников».