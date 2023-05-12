Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

УЕФА опроверг информацию о намерении перенести финал Лиги чемпионов в Лиссабон

Короткая ссылка
В пресс-службе УЕФА сообщили, что финал Лиги чемпионов не планируется переносить из Стамбула в Лиссабон.
УЕФА опроверг информацию о намерении перенести финал Лиги чемпионов в Лиссабон
  • AFP

«Финал Лиги чемпионов 2023 года планируется провести в Стамбуле, как и намечено, 10 июня. У нас нет дополнительных комментариев по этому вопросу», — цитирует пресс-службу УЕФА ТАСС.

Финал турнира должен состояться на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле 10 июня.

Напомним, что в турнире осталось четыре команды: «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Интер» и «Милан». Первые полуфинальные встречи состоялись 9 и 10 мая. Ответные встречи 1/2 финала пройдут 16 и 17 мая.

Ранее сообщалось, что финал Кубка России по футболу может быть перенесён из «Лужников».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить