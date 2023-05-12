Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Индонезией

Министр спорта Индонезии Дито Ариотеджо заявил, что сборная страны по футболу может провести товарищеский матч со сборной России.

«Это должно быть согласовано сначала с Футбольной ассоциацией Индонезии (PSSI). Надеюсь, это сбудется», — приводит слова Ариотеджо сайт Министерства молодёжи и спорта Индонезии.

В марте сборная России провела товарищеские матчи против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее в сборной Ирака сообщили, что не будут проводить матч с Россией в сентябре.