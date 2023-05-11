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В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить матч с Россией в сентябре

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Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад ответил на вопрос о проведении товарищеского матча с командой России в начале сентября.
В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить матч с Россией в сентябре
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  • © SOPA Images

«Ирак рассматривал проведение товарищеского матча со сборной России в День ФИФА, 7 сентября, но всё осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырёх сборных в Иордании», — цитирует Имада Sport24.

Команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина обыграли гостей со счётом 2:0.

Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.

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