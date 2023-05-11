В сборной Ирака сообщили, что не будут проводить матч с Россией в сентябре
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
«Ирак рассматривал проведение товарищеского матча со сборной России в День ФИФА, 7 сентября, но всё осталось на стадии интересов. Мы решили участвовать в товарищеском турнире четырёх сборных в Иордании», — цитирует Имада Sport24.
Команды провели товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Подопечные Валерия Карпина обыграли гостей со счётом 2:0.
Напомним, что сборная России не принимает участия в международных турнирах из-за отстранения ФИФА и УЕФА.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.