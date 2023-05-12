Мбаппе отреагировал на слухи о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке
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В L'Equipe утверждали, что Мбаппе попросили выступить с речью перед молодёжной сборной Франции, в которой произошёл конфликт из-за практики Рамадана.
«Не надо добавлять моё имя в свою мешанину», — написал Мбаппе в социальных сетях.
24-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 24 мяча и сделал пять результативных передач в чемпионате Франции по футболу.
Ранее сообщалось, что нападающий Рафаэл Леау считает, что Килиану Мбаппе стоит перейти в «Милан».