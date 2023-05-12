Мбаппе отреагировал на слухи о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал в социальных сетях изданию L'Equipe информацию, что он помог не допустить забастовку в молодёжке.

В L'Equipe утверждали, что Мбаппе попросили выступить с речью перед молодёжной сборной Франции, в которой произошёл конфликт из-за практики Рамадана.

«Не надо добавлять моё имя в свою мешанину», — написал Мбаппе в социальных сетях.

24-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 24 мяча и сделал пять результативных передач в чемпионате Франции по футболу.

Ранее сообщалось, что нападающий Рафаэл Леау считает, что Килиану Мбаппе стоит перейти в «Милан».