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Мбаппе отреагировал на слухи о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал в социальных сетях изданию L'Equipe информацию, что он помог не допустить забастовку в молодёжке.
Мбаппе отреагировал на слухи о том, что он помог не допустить забастовку в молодёжке
  • Gettyimages.ru

В L'Equipe утверждали, что Мбаппе попросили выступить с речью перед молодёжной сборной Франции, в которой произошёл конфликт из-за практики Рамадана.

«Не надо добавлять моё имя в свою мешанину», — написал Мбаппе в социальных сетях.

24-летний Мбаппе в нынешнем сезоне забил 24 мяча и сделал пять результативных передач в чемпионате Франции по футболу.

Ранее сообщалось, что нападающий Рафаэл Леау считает, что Килиану Мбаппе стоит перейти в «Милан».

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