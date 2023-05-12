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Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол

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Бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что больше не будет смотреть матчи чемпионата России по футболу.
Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол
  • РИА Новости

«Мне параллельно на наш футбол — от слова совсем. Больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это моё решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кафельников сказал о досрочном чемпионстве «Зенита» в РПЛ.

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