Кафельников заявил, что больше не будет смотреть российский футбол

Бывшая первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что больше не будет смотреть матчи чемпионата России по футболу.

«Мне параллельно на наш футбол — от слова совсем. Больше не хочу и не буду смотреть российский футбол. Это моё решение на данный момент. Мне неинтересен российский футбол», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Кафельников сказал о досрочном чемпионстве «Зенита» в РПЛ.