Солигорский «Шахтёр» выступил с заявлением о лишении титула чемпиона Белоруссии

Солигорский «Шахтёр» выступил с заявлением о лишении статуса победителя в чемпионате Белоруссии по футболу сезона-2022/23.

«После получения документов и всестороннего их изучения клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», — говорится в заявлении клуба.

«Шахтёр» был наказан снятием в сумме 50 очков в нынешнем и будущем сезонах за организацию договорных матчей и оштрафован на 370 тыс. белорусских рублей.

Ранее капитан минского «Динамо» Сергей Политевич заявил, что он в шоке из-за лишения «Шахтёра» чемпионства.