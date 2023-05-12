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Солигорский «Шахтёр» выступил с заявлением о лишении титула чемпиона Белоруссии

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Солигорский «Шахтёр» выступил с заявлением о лишении статуса победителя в чемпионате Белоруссии по футболу сезона-2022/23.
Солигорский «Шахтёр» выступил с заявлением о лишении титула чемпиона Белоруссии
  • РИА Новости

«После получения документов и всестороннего их изучения клубом будет принято решение об обжаловании в соответствии с регламентирующими документами АБФФ», — говорится в заявлении клуба.

«Шахтёр» был наказан снятием в сумме 50 очков в нынешнем и будущем сезонах за организацию договорных матчей и оштрафован на 370 тыс. белорусских рублей.

Ранее капитан минского «Динамо» Сергей Политевич заявил, что он в шоке из-за лишения «Шахтёра» чемпионства.

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