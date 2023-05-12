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Кононов — о натурализации Малкома и Клаудиньо: это нормальная практика

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Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов считает, что полузащитники петербургского «Зенита» Малком и Клаудиньо поступили правильно с получением российского гражданства.

«Получение гражданства и натурализация футболистов — всегда было, есть и будет. Это абсолютно нормальная практика во всём мире. И у нас в России любят бразильских игроков. Я с ними работал и получал большое удовольствие», — цитирует Кононова Sport24.

При этом он считает, что у бразильцев не возникнет проблем с проявлением патриотизма.

«Сразу вспоминаю Марио Фернандеса, который отдавал все силы, играя за сборную России и ЦСКА», — добавил Кононов.

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Малкому и Клаудиньо.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии.







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