РИА Новости: Костомаров не покидал больницу в Москве
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Также отмечается, что фигурист не будет проходить лечение за границей.
11 мая МК сообщил, что Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.
Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.
Ранее бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.