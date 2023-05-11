РИА Новости: Костомаров не покидал больницу в Москве

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не покидал больницу в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также отмечается, что фигурист не будет проходить лечение за границей.

11 мая МК сообщил, что Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.