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РИА Новости: Костомаров не покидал больницу в Москве

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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров не покидал больницу в Москве.
РИА Новости: Костомаров не покидал больницу в Москве
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Также отмечается, что фигурист не будет проходить лечение за границей.

11 мая МК сообщил, что Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

Ранее бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.

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