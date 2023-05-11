МК: Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу
- РИА Новости
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Об этом сообщает МК.
По информации источника, фигурист сейчас уже находится на реабилитации за рубежом.
Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.
Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.
Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.