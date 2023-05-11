МК: Костомарова тайно выписали из больницы и отправили за границу

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова тайно выписали из больницы в конце апреля.

Об этом сообщает МК.

По информации источника, фигурист сейчас уже находится на реабилитации за рубежом.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.