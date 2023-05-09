Тиньков выразил слова поддержки Костомарову

Бизнесмен Олег Тиньков выразил слова поддержки фигуристу Роману Костомарову.

«Роман, ты спортсмен! Давай потерпи… будет лучше… я знаю, о чём говорю. Тяжёлые времена, но проходит всё», — написал в комментариях к публикации Костомарова Тиньков.

Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января.

Из-за развившегося некроза ему провели несколько операций по удалению конечностей. Позднее сообщалось, что у 46-летнего фигуриста была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние, образовалась гематома.

В настоящий момент спортсмен идёт на поправку и готовится к протезированию.

Ранее Костомаров опубликовал первое обращение после госпитализации в начале января.