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Зиньковский ответил, что для него значит дебют за сборную России

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что для него значит дебют за сборную России по футболу.
Зиньковский ответил, что для него значит дебют за сборную России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«В любом случае счастлив. Какая бы сейчас сборная ни была, какое бы ни было время. В любом случае сборная — это сборная, и если тебя вызывают, то тебя считают одним из лучших на своей позиции», — приводит слова Зиньковского официальный YouTube-канал РПЛ.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл в 33 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

За сборную России он сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Зиньковский объяснил, почему не выходит в стартовом составе «Спартака» в последних матчах.

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