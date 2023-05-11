Зиньковский ответил, что для него значит дебют за сборную России

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, что для него значит дебют за сборную России по футболу.

«В любом случае счастлив. Какая бы сейчас сборная ни была, какое бы ни было время. В любом случае сборная — это сборная, и если тебя вызывают, то тебя считают одним из лучших на своей позиции», — приводит слова Зиньковского официальный YouTube-канал РПЛ.

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл в 33 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

За сборную России он сыграл два матча и не отметился результативными действиями.

Ранее Зиньковский объяснил, почему не выходит в стартовом составе «Спартака» в последних матчах.