Зиньковский объяснил, почему не выходит в стартовом составе «Спартака» в последних матчах
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Он отметил, что ему хочется играть с первых минут и в последних матчах он довольно успешно выходил на замену.
«Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Поэтому приходится нас всех ротировать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».
В текущем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл в 32 матчах за команду во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выбрал три самых памятных матча за команду.