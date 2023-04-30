Зиньковский объяснил, почему не выходит в стартовом составе «Спартака» в последних матчах

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский объяснил, почему не выходит в стартовом составе в последних матчах.
Зиньковский объяснил, почему не выходит в стартовом составе «Спартака» в последних матчах
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Он отметил, что ему хочется играть с первых минут и в последних матчах он довольно успешно выходил на замену.

«Сейчас схема в пять защитников, она не сильно мне подходит. Поэтому приходится нас всех ротировать», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл в 32 матчах за команду во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия выбрал три самых памятных матча за команду.

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