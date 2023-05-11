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Ерохин заявил, что «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»

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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Ерохин заявил, что «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!» — цитирует Ерохин СЭ.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Ранее Зарема Салихова поддержала голкипера Александра Селихова после матча с «Зенитом».

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