Ерохин заявил, что «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата России со «Спартаком».

«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!» — цитирует Ерохин СЭ.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

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