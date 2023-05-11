Ерохин заявил, что «Спартак» заслуживал большего в матче с «Зенитом»
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«Спартак» продемонстрировал хорошую игру. Они заслуживали большего. Но мы были сильнее и поэтому победили, заслужили стать чемпионом именно в этом матче. Будем праздновать!» — цитирует Ерохин СЭ.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
Ранее Зарема Салихова поддержала голкипера Александра Селихова после матча с «Зенитом».