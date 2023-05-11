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Саблистка Егорян подтвердила, что её не допустили на международные соревнования

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Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян подтвердила, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила её до соревнований.

«Это неприятная новость, причину недопуска я не знаю. Но я, как спортсмен, могу сказать только то, что надежда умирает последней, а нам остаётся работать и готовиться. Это не окончательный список, и еще всё может поменяться», — цитирует Егорян «Матч ТВ».

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Позже в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за данного решения.

Ранее Ильгар Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян.

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