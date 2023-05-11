Саблистка Егорян подтвердила, что её не допустили на международные соревнования

Двукратная олимпийская чемпионка, саблистка Яна Егорян подтвердила, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила её до соревнований.

«Это неприятная новость, причину недопуска я не знаю. Но я, как спортсмен, могу сказать только то, что надежда умирает последней, а нам остаётся работать и готовиться. Это не окончательный список, и еще всё может поменяться», — цитирует Егорян «Матч ТВ».

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Позже в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за данного решения.

Ранее Ильгар Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян.