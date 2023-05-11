Саблистка Егорян подтвердила, что её не допустили на международные соревнования
«Это неприятная новость, причину недопуска я не знаю. Но я, как спортсмен, могу сказать только то, что надежда умирает последней, а нам остаётся работать и готовиться. Это не окончательный список, и еще всё может поменяться», — цитирует Егорян «Матч ТВ».
11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в соревнованиях олимпийских чемпионок Софью Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.
В марте конгресс FIE принял решение допустить российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям. Позже в Германии отменили этап Кубка мира по фехтованию из-за данного решения.
Ранее Ильгар Мамедов назвал «идиотизмом» отмену соревнований из-за допуска россиян.