Соловейчик считает провокацией инцидент с георгиевской лентой на ЧМ-2023 по дзюдо

Президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что не стоит реагировать на провокации с болельщиками на чемпионате мира 2023 года в Дохе.

«Об этом инциденте мы узнали только из СМИ, и, на мой взгляд, в нём прослеживается провокационная составляющая. Мы не можем комментировать решение организаторов, тем более что своими глазами не видели ни людей с георгиевскими лентами, ни то, как их якобы попросили уйти», — цитирует главу ФДР ТАСС.

Он подчеркнул, что сборная России приехала в Катар «для другого — выступать, бороться за медали».

«Наши спортсмены не выступали последний год, тренируясь изо дня в день», — добавил Соловейчик.

По сообщению СМИ, организаторы чемпионата мира вывели с трибун болельщиков с георгиевскими лентами. Первенство планеты проходит в Дохе с 7 по 14 мая. Международная федерация дзюдо (IJF) допустила спортсменов из России и Белоруссии до соревнований в нейтральном статусе.

Ранее в ФДР призвали не разжигать скандал из-за инцидента с георгиевскими лентами на ЧМ.





