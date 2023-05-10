В ФДР призвали не разжигать скандал из-за инцидента с георгиевскими лентами на ЧМ
- РИА Новости
«Организаторы и иностранные спортсмены относятся к нам очень дружелюбно. Действительно все рады нашему возвращению. Никто не настроен разжигать скандал из-за инцидента с российскими болельщиками. Очень надеемся, что и наши, российские СМИ не будут его раздувать и поддаваться на провокации», — заявили в федерации RT.
Ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.