В ФДР призвали не разжигать скандал из-за инцидента с георгиевскими лентами на ЧМ

В Федерации дзюдо России (ФДР) рассказали об отношении к российским спортсменам со стороны организаторов чемпионата мира в Катаре и спортсменов из других стран.

«Организаторы и иностранные спортсмены относятся к нам очень дружелюбно. Действительно все рады нашему возвращению. Никто не настроен разжигать скандал из-за инцидента с российскими болельщиками. Очень надеемся, что и наши, российские СМИ не будут его раздувать и поддаваться на провокации», — заявили в федерации RT.

Ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.