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Индзаги: плохая реализация помешала «Интеру» разгромить «Милан» в матче Лиги чемпионов

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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги считает, что его команда могла одержать победу над «Миланом» с более крупным счётом в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов.

«Я очень доволен. Мы провели превосходный первый тайм, могли забить гораздо больше двух мячей. Тем не менее это был отличный матч. «Интер» сделал неплохой задел перед ответным матчем. Надеюсь, мы порадуем наших болельщиков в следующей игре», — цитирует Индзаги пресс-служба УЕФА.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Индзаги. Мячи забили Эдин Джеко (восьмая минута) и Генрих Мхитарян (11-я). Ответный матч пройдёт 16 мая.

Ранее сообщалось, что Оливье Жиру выйдет в стартовом составе «Милана» на первый матч 1/2 финала ЛЧ с «Интером».

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