Ynet: Сулейманов может быть дисквалифицирован за драку на 12 матчей в Израиле
- РИА Новости
Трибунал IFA потребовал 12-матчевой дисквалификации для российского хавбека за участие в драке после матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (1:2), сообщает Ynet.
Уточняется, что Сулейманову вменяется хулиганство и причинение вреда игроку соперника при отягчающих обстоятельствах.
Сулейманов в ходе потасовки дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.
23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.
Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о желании выступать с Магомед-Шапи Сулеймановым в одном клубе.