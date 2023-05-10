Ynet: Сулейманов может быть дисквалифицирован за драку на 12 матчей в Израиле

Израильская футбольная ассоциация (IFA) может в ближайшее время применить дисциплинарные санкции к полузащитнику «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманову.

Трибунал IFA потребовал 12-матчевой дисквалификации для российского хавбека за участие в драке после матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы (1:2), сообщает Ynet.

Уточняется, что Сулейманову вменяется хулиганство и причинение вреда игроку соперника при отягчающих обстоятельствах.

Сулейманов в ходе потасовки дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о желании выступать с Магомед-Шапи Сулеймановым в одном клубе.









