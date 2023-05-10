Лакерник: все члены ISU могут подать заявки на проведение ЧЕ по фигурному катанию
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«Все европейские члены ISU могут подать заявки на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию, после этого будет определено место, где состоится турнир», — цитирует Лакерника «Матч ТВ».
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.
6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.
ЧЕ-2024 должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января.
Ранее Александр Жулин после отказа Венгрии от ЧЕ по фигурному катанию заявил, что сейчас идеальный момент предложить свои услуги.