Лакерник: все члены ISU могут подать заявки на проведение ЧЕ по фигурному катанию

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил надежду, что после отказа Венгрии чемпионат Европы 2024 года по фигурному катанию всё же состоится.

«Все европейские члены ISU могут подать заявки на проведение чемпионата Европы по фигурному катанию, после этого будет определено место, где состоится турнир», — цитирует Лакерника «Матч ТВ».

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под эгидой организации в начале 2022 года. Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию на отстранение россиян от соревнований 2 мая.

6 апреля сообщалось, что ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов к турнирам в июне или октябре.

ЧЕ-2024 должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января.

Ранее Александр Жулин после отказа Венгрии от ЧЕ по фигурному катанию заявил, что сейчас идеальный момент предложить свои услуги.