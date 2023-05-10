Барбоза: Семак может возглавить европейский клуб вопреки политической ситуации

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов.

«Переезд Семака в Европу зависит от ряда обстоятельств. Во-первых — от его желания, во-вторых — какие будут предложения и насколько это будет интересно «Зениту». Семак играл в Европе, он должен понимать, что найти такой же клуб с финансовой точки зрения будет непросто», — цитирует Барбозу Metaratings.

По его словам, «нынешняя политическая ситуация не будет проблемой для переезда в европейский чемпионат».

«Я думаю, что Семак безусловно может ожидать предложения из топ-5 европейских лиг», — заключил Барбоза.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. В этом сезоне петербургский клуб под его руководством в пятый раз подряд стал чемпионом России», — добавил агент.

«Зенит» в матче 26-го тура обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23. Семак с петербургской командой пять раз подряд выиграл золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Роман Зобнин заявил, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ.