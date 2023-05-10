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РФС утвердил реформу Второй лиги

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В Российском футбольном союзе (РФС) хотят с сезона-2023/24 разделить Вторую лигу на два дивизиона.
РФС утвердил реформу Второй лиги
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте РФС, в дивизионе А будут играть 20 команд. Соревнования пройдут по системе «осень — весна» в два этапа — с июля/августа по ноябрь и с марта по май/июнь. Соревнования дивизиона Б будут проходить по системе «весна — осень» — с марта по ноябрь. С июля/августа по ноябрь 2023 года будет сыгран переходный турнир.

Напомним, что матчи РПЛ, Первой и Второй лиг проводятся по системе «осень — весна». Переход на данную систему был осуществлён в сезоне-2011/12.

Ранее сообщалось, что Мостовой не видит смысла к возврату проведения РПЛ на схему «весна — осень».

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