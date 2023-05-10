Чесноков оценил победу Павлюченковой над Эррани на турнире в Риме

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказал мнение, что российской теннисистке Анастасии Павлюченковой очень повезло в матче с итальянкой Сарой Эррани.

«Я думаю, что Павлюченковой очень повезло с соперницей, сейчас Эррани далека от своей лучшей формы. Она играет слишком мягко, и, конечно, Павлюченкова этим воспользовалась», — цитирует Чеснокова ТАСС.

Россиянка обыграла Эррани со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты.

В следующем круге Павлюченкова встретится с полькой Игой Свёнтек.

Ранее Чесноков высказался о первом в карьере выходе Аслана Карацева в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.