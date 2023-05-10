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Роднина: несоответствие РУСАДА всемирному кодексу — компиляция не самой хорошей работы и политики

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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Роднина: несоответствие РУСАДА всемирному кодексу — компиляция не самой хорошей работы и политики
  • РИА Новости

«Почему РУСАДА не может соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу? Это очень сложный вопрос. Нельзя ответить, что только из-за политической обстановки WADA не даёт возможности реабилитироваться РУСАДА. Скорее, это компиляция не самой хорошей работы РУСАДА и политики», — цитирует Роднину Sport24.

9 мая пресс-служба WADA опубликовала релиз о заседании исполнительного комитета организации, которое пройдёт в Монреале.

28 апреля президент Владимир Путин наделил Российское антидопинговое агентство полномочием устанавливать антидопинговые нормы. До этого по закону ответственным за утверждение антидопинговых норм был Минспорт.

Ранее Олег Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом.

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