Роднина: несоответствие РУСАДА всемирному кодексу — компиляция не самой хорошей работы и политики
- РИА Новости
«Почему РУСАДА не может соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу? Это очень сложный вопрос. Нельзя ответить, что только из-за политической обстановки WADA не даёт возможности реабилитироваться РУСАДА. Скорее, это компиляция не самой хорошей работы РУСАДА и политики», — цитирует Роднину Sport24.
9 мая пресс-служба WADA опубликовала релиз о заседании исполнительного комитета организации, которое пройдёт в Монреале.
28 апреля президент Владимир Путин наделил Российское антидопинговое агентство полномочием устанавливать антидопинговые нормы. До этого по закону ответственным за утверждение антидопинговых норм был Минспорт.
Ранее Олег Матыцин отметил ответственный и последовательный подход России в борьбе с допингом.