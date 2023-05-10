Черчесов заявил, что не удивлён выступлением Дзюбы за «Локомотив»
- РИА Новости
«За Артёма я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: «Почему Дзюба, почему?» Вот ответ ― потому что Артём даёт команде то, что не могут дать многие форварды. Поэтому Дзюба и был капитаном сборной», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
По словам тренера, он не удивлён выступлением 34-летнего россиянина за железнодорожников.
«Не ожидал, что Дзюба заиграет настолько ярко. Я рад за него. Артём меня, кстати, поздравил с чемпионством. Ему только удачи», — подытожил Черчесов.
В нынешнем сезоне Дзюба забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах за красно-зелёных во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее Черчесов заявил, что «Ференцварош» попробует подписать полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева.