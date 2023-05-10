Глава Федерации дзюдо России: зрителей с георгиевскими лентами имели право удалить

Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик заявил, что организаторы чемпионата мира по дзюдо в Катаре имели право удалить с трибун зрителей с георгиевскими лентами.

«Болельщики имели право прийти в чём хотят. Но есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов. Организаторы имели право ему следовать», — приводит слова Соловейчика РИА Новости.

По мнению главы ФДР, главное — что Международная федерация дзюдо допустила россиян до соревнований.

«Это важно. Ничего такого не случилось, кто-то пришёл со знаками, кого-то не допустили. Организаторы имеют право это делать, потому что у них есть регламенты МОК», — подытожил он.

Напомним, что российские дзюдоисты выступают на чемпионате мира в Дохе в нейтральном статусе.

Ранее бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен призвала отнестись с пониманием к инциденту с георгиевскими лентами на ЧМ по дзюдо.