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Чен призвала отнестись с пониманием к инциденту с георгиевскими лентам на ЧМ по дзюдо

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Бывшая легкоатлетка, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен прокомментировала удаление российских болельщиков с трибун на чемпионате мира по дзюдо в Катаре.
Чен призвала отнестись с пониманием к инциденту с георгиевскими лентам на ЧМ по дзюдо
  • РИА Новости

«Я бы не называла это провокацией. Катар — мусульманское государство со своими строгими и непонятными для нас законами. Я думаю, что дело исключительно в этом. Просто они не понимают, что георгиевская лента значит для русского человека. Поэтому на всякий случай — во избежание каких-то инцидентов — они решили не пропускать на трибуны символику, которая как-то может спровоцировать публику. Это касается всех. Так что дело здесь исключительно в регламенте соревнований. И к этому нужно отнестись с пониманием.

На самом деле мы тоже не всегда законопослушные. Мы привыкли к тому, что если что-то делаем, то это всегда правильно. Но это не так. Иногда нам кажется, что нас везде обижают, особенно в последние годы, когда русофобии стало значительно больше. Но в данном случае это не так. Просто нужно вести себя по правилам и уважать законы того государства, в котором ты пребываешь», — заявила Чен RT.

Ранее организаторы чемпионата мира по дзюдо в Дохе потребовали от российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть трибуны.

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