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«Барселона» объявила об уходе полузащитника Бускетса

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Каталонская «Барселона» объявила об уходе полузащитника Серхио Бускетса.
«Барселона» объявила об уходе полузащитника Бускетса
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, 34-летний испанец покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

Полузащитник является воспитанником «Барсы» и выступает за основную команду с 2008 года. В составе каталонцев он стал восьмикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Суперкубка Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным победителем клубного чемпионата мира и трёхкратным обладателем Суперкубка Европы.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном клуба после ухода Бускетса.

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