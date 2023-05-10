«Барселона» объявила об уходе полузащитника Бускетса
- Gettyimages.ru
Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, 34-летний испанец покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.
Полузащитник является воспитанником «Барсы» и выступает за основную команду с 2008 года. В составе каталонцев он стал восьмикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Суперкубка Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным победителем клубного чемпионата мира и трёхкратным обладателем Суперкубка Европы.
Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном клуба после ухода Бускетса.