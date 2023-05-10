«Барселона» объявила об уходе полузащитника Бускетса

Каталонская «Барселона» объявила об уходе полузащитника Серхио Бускетса.

Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, 34-летний испанец покинет стан сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона.

Полузащитник является воспитанником «Барсы» и выступает за основную команду с 2008 года. В составе каталонцев он стал восьмикратным чемпионом Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, семикратным обладателем Суперкубка Испании, трёхкратным победителем Лиги чемпионов, трёхкратным победителем клубного чемпионата мира и трёхкратным обладателем Суперкубка Европы.

Ранее сообщалось, что защитник «Барселоны» Серхи Роберто станет новым капитаном клуба после ухода Бускетса.