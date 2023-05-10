КАМАЗ просит КДК присудить поражение махачкалинскому «Динамо» по итогам матча Первой лиги

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КАМАЗ из Набережных Челнов просит присудить поражение махачкалинскому «Динамо» по итогам матча 30-го тура Первой лиги,

«Рассмотрим заявление КАМАЗа по игре с «Динамо» на неучастие в махачкалинской команде не менее одного молодого игрока. Клуб из Набережных Челнов просит присудить техническое поражение сопернику», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча состоялась 8 апреля в Махачкале и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Напомним, что КДК РФС уже присудил махачкалинскому клубу техническое поражение в игре Первой лиги против «Уфы» за аналогичное нарушение.

Ранее стало известно, когда пройдут стыковые матчи между командами Российской премьер-лиги и Первой лиги.