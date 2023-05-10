КАМАЗ просит КДК присудить поражение махачкалинскому «Динамо» по итогам матча Первой лиги
- РИА Новости
«Рассмотрим заявление КАМАЗа по игре с «Динамо» на неучастие в махачкалинской команде не менее одного молодого игрока. Клуб из Набережных Челнов просит присудить техническое поражение сопернику», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».
Встреча состоялась 8 апреля в Махачкале и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».
Напомним, что КДК РФС уже присудил махачкалинскому клубу техническое поражение в игре Первой лиги против «Уфы» за аналогичное нарушение.
Ранее стало известно, когда пройдут стыковые матчи между командами Российской премьер-лиги и Первой лиги.