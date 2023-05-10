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КАМАЗ просит КДК присудить поражение махачкалинскому «Динамо» по итогам матча Первой лиги

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Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что КАМАЗ из Набережных Челнов просит присудить поражение махачкалинскому «Динамо» по итогам матча 30-го тура Первой лиги,
КАМАЗ просит КДК присудить поражение махачкалинскому «Динамо» по итогам матча Первой лиги
  • РИА Новости

«Рассмотрим заявление КАМАЗа по игре с «Динамо» на неучастие в махачкалинской команде не менее одного молодого игрока. Клуб из Набережных Челнов просит присудить техническое поражение сопернику», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».

Встреча состоялась 8 апреля в Махачкале и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Динамо».

Напомним, что КДК РФС уже присудил махачкалинскому клубу техническое поражение в игре Первой лиги против «Уфы» за аналогичное нарушение.

Ранее стало известно, когда пройдут стыковые матчи между командами Российской премьер-лиги и Первой лиги.

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