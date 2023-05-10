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Уткин рассказал, в каком случае «Ман Сити» обыграет «Реал»

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Журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити».
Уткин рассказал, в каком случае «Ман Сити» обыграет «Реал»
  • AP

«Блестящий матч. «Сити» в лучшем виде точно обыграет «Реал». Но: в самом лучшем виде. Лучший матч за несколько лет у восьми человек из одиннадцати. Среди них должен быть вратарь. Мне интересно, сможет ли «Сити» сыграть лучший матч конкретно в точке», — написал Уткин в Telegram-канале.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1. Ответный матч пройдёт 17 мая в Манчестере.

Команды дважды встречались в полуфинале Лиги чемпионов. Оба раза в финал выходил «Реал».

Ранее Арсен Венгер заявил, что судьи допустили ошибку до гола «Сити» в ворота «Реала».

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