В «Ньюкасле» опровергли возможность подписания Роналду и Неймара
- AP
«Мы и близко не в состоянии подписывать таких игроков. Они лучшие в мире. Сейчас мы не можем позволить себе такие расходы на трансферы и зарплаты, так что нужно искать и развивать молодых игроков», — цитирует Хау ВВС.
9 мая стало известно, что Неймар покинет ПСЖ в летнее трансферное окно. По информации СМИ, игрок уже сообщил руководству о своём намерении уйти. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Ранее Неймар оценил фотографию со своим одноклубником Лионелем Месси, на которой они запечатлены в форме «Барселоны».