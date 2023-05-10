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В «Ньюкасле» опровергли возможность подписания Роналду и Неймара

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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о возможном подписании нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Пари Сен-Жермен» Неймара.
В «Ньюкасле» опровергли возможность подписания Роналду и Неймара
  • AP

«Мы и близко не в состоянии подписывать таких игроков. Они лучшие в мире. Сейчас мы не можем позволить себе такие расходы на трансферы и зарплаты, так что нужно искать и развивать молодых игроков», — цитирует Хау ВВС.

9 мая стало известно, что Неймар покинет ПСЖ в летнее трансферное окно. По информации СМИ, игрок уже сообщил руководству о своём намерении уйти. Его контракт действует до 30 июня 2025 года.

Ранее Неймар оценил фотографию со своим одноклубником Лионелем Месси, на которой они запечатлены в форме «Барселоны».

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