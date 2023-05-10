Daily Mail: ПСЖ нашёл замену Месси в «Кристал Пэлас»

«Пари Сен-Жермен» заинтересован в подписании полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

По информации Daily Mail, клуб рассматривает игрока в качестве потенциальной замены Лионелю Месси. Отмечается, что ПСЖ теперь намерен инвестировать в молодых талантов, а не в известные имена.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее отец Месси отреагировал на информацию о том, что его сын продолжит карьеру в Саудовской Аравии.