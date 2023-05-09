Отец Месси о будущем Лионеля: мы ничего ни с кем не согласовывали

Хорхе Месси, отец нападающего ПСЖ Лионеля Месси, отреагировал на информацию о том, что футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

«Мы абсолютно ничего не согласовывали ни с одним клубом на следующий сезон. Мы примем решение только после того, как Лионель завершит чемпионат с ПСЖ», — написал отец Месси в соцсетях.

По информации AFP, переход из ПСЖ в клуб из Саудовской Аравии — «решённый вопрос», а аргентинец подпишет огромный контракт.

В нынешнем сезоне Месси забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что бразильский нападающий Неймар может покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».