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Алмейда: Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб

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Бразильский нападающий Неймар может покинуть французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен».
Алмейда: Неймар сообщил руководству ПСЖ о желании покинуть клуб
  • Gettyimages.ru

По информации журналиста Педру Алмейда, бразилец уже сообщил руководству парижан, что хочет уйти из клуба по окончании сезона-2022/23.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Контракт 31-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 2025 года.

Ранее Неймар оценил фотографию со своим одноклубником Лионелем Месси, на которой они запечатлены в форме «Барселоны».

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