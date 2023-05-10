Marca: Дани Алвесу снова отказали в освобождении из тюрьмы

Судья по делу бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса отклонил ходатайство о его освобождении под залог.

По информации Marca, адвокаты настаивали, что сексуальная связь между ним и девушкой была по обоюдному согласию. Также они уверяли, что игрок не покинет Испанию в случае освобождения под залог.

39-летний бразилец был заключён в испанскую тюрьму за домогательства и возможное изнасилование девушки в ночном клубе в Барселоне в конце декабря. Как сообщают СМИ, если Алвеса признают виновным, ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что обвиняемого в изнасиловании Алвеса подвергли травле в тюрьме.