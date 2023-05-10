Модрич — о матче с «Манчестер Сити»: «Реал» заслуживал большего

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о ничьей в полуфинальном матче с «Манчестер Сити».

«Я думаю, что мы заслуживали большего, но этот результат тоже положительный, и мы отправимся на ответный матч с тем же энтузиазмом и той же уверенностью в том, что сможем победить. Шансы — по-прежнему 50 на 50», — цитирует Модрича Marca.

Встреча на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счётом 1:1.

В составе «Реала» мяч забил Винисиус Жуниор. У «Манчестер Сити» отличился Кевин Де Брёйне.

Ответный матч между командами состоится 17 мая в Манчестере. Начало в 22:00 мск.

Ранее Гвардиола оценил игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».