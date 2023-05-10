Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Daily Mail: президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной

Короткая ссылка
Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может возобновить карьеру в сборной Габона.

Как сообщает Daily Mail, президент Габона Али бен Бонго Ондимба встретился с форвардом, чтобы убедить его возобновить карьеру в национальной команде.

По информации источника, футболист готов изменить своё решение после просьбы президента страны.

Обамеянг играл за сборную Габона с 2009 года. На счету нападающего — 30 мячей в 72 матчах за национальную команду. 19 мая 2022 года форвард принял решение завершить карьеру в сборной.

Ранее сообщалось, что Канте и Обамеянг стали трансферными целями «Барселоны» на лето.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить