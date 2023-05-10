Daily Mail: президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной
Как сообщает Daily Mail, президент Габона Али бен Бонго Ондимба встретился с форвардом, чтобы убедить его возобновить карьеру в национальной команде.
По информации источника, футболист готов изменить своё решение после просьбы президента страны.
Обамеянг играл за сборную Габона с 2009 года. На счету нападающего — 30 мячей в 72 матчах за национальную команду. 19 мая 2022 года форвард принял решение завершить карьеру в сборной.
Ранее сообщалось, что Канте и Обамеянг стали трансферными целями «Барселоны» на лето.