Daily Mail: президент Габона попросил Обамеянга возобновить карьеру в сборной

Нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг может возобновить карьеру в сборной Габона.

Как сообщает Daily Mail, президент Габона Али бен Бонго Ондимба встретился с форвардом, чтобы убедить его возобновить карьеру в национальной команде.

По информации источника, футболист готов изменить своё решение после просьбы президента страны.

Обамеянг играл за сборную Габона с 2009 года. На счету нападающего — 30 мячей в 72 матчах за национальную команду. 19 мая 2022 года форвард принял решение завершить карьеру в сборной.

Ранее сообщалось, что Канте и Обамеянг стали трансферными целями «Барселоны» на лето.