Daily Mirror: Канте и Обамеянг стали трансферными целями «Барселоны» на лето
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Летом в английском клубе ожидается масштабная распродажа после продажи игроков за последние 12 месяцев на £600 млн, сообщает Daily Mirror.
Соглашение Канте с «Челси» истекает по окончании сезона-2022/23, «Барселона» намерена предложить двухлетний контракт. За Обамеянга сине-гранатовые готовы предложить £10 млн.
22 апреля стало известно, что каталонская команда может приобрести полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско за €20 млн.
Ранее Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, рассказал налоговому управлению, что «Барселона» платила ему «почти каждую неделю» за сопровождение судейских бригад.