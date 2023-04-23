Daily Mirror: Канте и Обамеянг стали трансферными целями «Барселоны» на лето

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Футболисты английского «Челси» Н'Голо Канте и Пьер-Эмерик Обамеянг являются целями испанской «Барселоны» на летнее трансферное окно.
Daily Mirror: Канте и Обамеянг стали трансферными целями «Барселоны» на лето
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Летом в английском клубе ожидается масштабная распродажа после продажи игроков за последние 12 месяцев на £600 млн, сообщает Daily Mirror.

Соглашение Канте с «Челси» истекает по окончании сезона-2022/23, «Барселона» намерена предложить двухлетний контракт. За Обамеянга сине-гранатовые готовы предложить £10 млн.

22 апреля стало известно, что каталонская команда может приобрести полузащитника «Атлетико» Янника Феррейру Карраско за €20 млн.

Ранее Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, рассказал налоговому управлению, что «Барселона» платила ему «почти каждую неделю» за сопровождение судейских бригад.

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