Сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судейских бригад

Хавьер Энрикес Ромеро, сын бывшего вице-президента технического судейского комитета Хосе Марии Энрикеса Негрейры, рассказал Налоговому управлению, что «Барселона» платила ему «почти каждую неделю» за сопровождение судейских бригад.

По информации El Confidential, компания Ромеро Soccercam SL представила в Налоговое управление расходы на сумму €96,6 тыс. Он заявил, что деньги, полученные от «Барселоны», уходили на «питание, транспорт и представительские расходы» для сопровождения судей.

Таким образом, сын Негрейры признал, что часть средств, полученных им от «Барселоны», в итоге шла на судей, которые обслуживали матчи сине-гранатовых.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее Тебас заявил, что представителей Ла Лиги не убедили объяснения Лапорты по «делу Негрейры».