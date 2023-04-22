Сын Негрейры признался, что «Барселона» платила ему за сопровождение судейских бригад
- Gettyimages.ru
По информации El Confidential, компания Ромеро Soccercam SL представила в Налоговое управление расходы на сумму €96,6 тыс. Он заявил, что деньги, полученные от «Барселоны», уходили на «питание, транспорт и представительские расходы» для сопровождения судей.
Таким образом, сын Негрейры признал, что часть средств, полученных им от «Барселоны», в итоге шла на судей, которые обслуживали матчи сине-гранатовых.
Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.
Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.
Ранее Тебас заявил, что представителей Ла Лиги не убедили объяснения Лапорты по «делу Негрейры».