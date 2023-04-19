Тебас заявил, что представителей Ла Лиги не убедили объяснения Лапорты по «делу Негрейры»

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Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об итогах собрания лиги по поводу «дела Негрейры».
Тебас заявил, что представителей Ла Лиги не убедили объяснения Лапорты по «делу Негрейры»
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«Лапорта давал свои объяснения в течение 20 минут. Но допроса президента «Барселоны» не было. Клубы хотят, чтобы эти выплаты были расследованы», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Также он отметил, что их не убедили объяснения Лапорты.

19 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытался прояснить ситуацию с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, выступив перед представителями лиги и других клубов.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее Тебас назвал «дело Негрейры» самым большим репутационным ущербом испанскому футболу в истории.

 

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