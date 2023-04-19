Тебас заявил, что представителей Ла Лиги не убедили объяснения Лапорты по «делу Негрейры»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал об итогах собрания лиги по поводу «дела Негрейры».

«Лапорта давал свои объяснения в течение 20 минут. Но допроса президента «Барселоны» не было. Клубы хотят, чтобы эти выплаты были расследованы», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Также он отметил, что их не убедили объяснения Лапорты.

19 апреля президент «Барселоны» Жоан Лапорта попытался прояснить ситуацию с выплатами Хосе Марии Энрикесу Негрейре, выступив перед представителями лиги и других клубов.

Прокуратура Барселоны 10 марта официально предъявила обвинения экс-президенту клуба Хосепу Марии Бартомеу и каталонской команде.

Бартомеу обвиняется в выплатах бывшему вице-президенту технического судейского комитета RFEF Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Силовики утверждают, что с 2016 по 2018 год каталонский клуб заплатил €1,4 млн компании DASNIL 95, принадлежащей Негрейре.

Ранее Тебас назвал «дело Негрейры» самым большим репутационным ущербом испанскому футболу в истории.