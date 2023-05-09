Фальк: Мюллер рассматривает возможность ухода из «Баварии»
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Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, немец разочарован количеством игровой практики в этом сезоне.
По информации источника, футболист не хочет завершать карьеру, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом в другую команду, не исключая клубы из Бундеслиги.
33-летний немец является воспитанником немецкого клуба, Мюллер забил за «Баварию» 276 мячей и отдал 260 результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Челси» провёл переговоры с «Баварией» по трансферу Мане.