Фальк: Мюллер рассматривает возможность ухода из «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер может покинуть мюнхенский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк в социальных сетях, немец разочарован количеством игровой практики в этом сезоне.

По информации источника, футболист не хочет завершать карьеру, поэтому готов рассмотреть вариант с уходом в другую команду, не исключая клубы из Бундеслиги.

33-летний немец является воспитанником немецкого клуба, Мюллер забил за «Баварию» 276 мячей и отдал 260 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Челси» провёл переговоры с «Баварией» по трансферу Мане.