Защитника ПБК ЦСКА Шведа выписали из больницы после нападения в Москве

В пресс-служба ПБК ЦСКА сообщили, что защитник армейского клуба Алексей Швед выписан из больницы.

«Всем привет, меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо за помощь, поддержку, очень важно для меня и моей семьи. Очень скучаю по вам, удачи ребятам в следующих играх», — приводит слова Шведа пресс-служба клуба.

2 мая хулиганы избили Шведа у ресторана на Большой Никитской улице. После драки баскетболиста доставили в больницу, но от госпитализации он отказался. Однако позже всё-таки прошёл обследование в частной клинике, где у него диагностировали перелом височной кости и эпидуральную гематому.

Ранее президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что ситуация со Шведом повлияла на моральное состояние его одноклубников.