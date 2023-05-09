Генменеджер «Колорадо» о Ничушкине: мы надеемся, что он станет важной частью команды в будущем

Генеральный менеджер «Колорадо Эвеланш» Крис Макфарланд высказался о российском нападающем Валерии Ничушкине.

«Я не могу комментировать что-либо, связанное с Вэлом, кроме как сказать, что он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он станет очень важной частью нашей команды в будущем», — приводит слова Макфарланда журналист Питер Боуг в социальных сетях.

Пресс-служба «Колорадо» сообщила, что Ничушкин 23 апреля после матча с «Сиэтл Кракен» (6:4) покинул расположение клуба по личным причинам.

В сезоне-2022/23 НХЛ россиянин провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 очков. Его показатель полезности — «+15».

Ранее сообщалось, что в номере хоккеиста Ничушкина обнаружили пьяную девушку.