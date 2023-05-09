Игнатьев — о возможном переходе в «Хапоэль»: это надо спрашивать у агентов
- РИА Новости
«Не знаю, откуда издания берут такую информацию. Про зарплату речи не было. Идут ли переговоры с «Хапоэлем»? Это надо у агентов спрашивать, не у меня», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.
Ранее Игнатьев высказался о своём будущем в «Локомотиве».