Иван Игнатьев: маловероятно, что останусь в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о своём будущем в московском клубе.

«Уверен ли, что не останусь в «Локомотиве»? Думаю, что в данной ситуации — маловероятно. В моём возрасте нужно получать гораздо больше игрового времени и развиваться. Хочется ли в Европу? Были бы у меня предложения оттуда — я бы уже давно уехал», — цитирует игрока «Чемпионат».

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона-2022/23.

Ранее Артём Карпукас заявил, что для «Локомотива» результат в матче с ЦСКА положительный.