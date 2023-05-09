«РБ Спорт»: сборная Грузии рассчитывает вызвать Марадишвили на июньские матчи

Полузащитник «Локомотива» и молодёжной сборной России Константин Марадишвили может начать выступать за команду Грузии.

Как сообщает «РБ Спорт», футболист находится на завершающей стадии получения грузинского гражданства и может быть вызван в национальную футбольную сборную этим летом.

Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 24 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее отец Марадишвили заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии.