Отец Марадишвили заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии
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Об этом сообщает «РИА Новости».
На вопрос о том, занимается ли футболист оформлением и получением грузинского гражданства, Марадишвили ответил отрицательно.
Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.
В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Марадишвили не получил приглашения от Грузинской футбольной федерации.