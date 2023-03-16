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Отец Марадишвили заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии

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Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии.
Отец Марадишвили заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Об этом сообщает «РИА Новости».

На вопрос о том, занимается ли футболист оформлением и получением грузинского гражданства, Марадишвили ответил отрицательно.

Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марадишвили не получил приглашения от Грузинской футбольной федерации.

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