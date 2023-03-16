Отец Марадишвили заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии

Коба Марадишвили, отец полузащитника «Локомотива» Константина Марадишвили, заявил, что его сын не планирует выступать за сборную Грузии.

Об этом сообщает «РИА Новости».

На вопрос о том, занимается ли футболист оформлением и получением грузинского гражданства, Марадишвили ответил отрицательно.

Напомним, что Марадишвили является игроком молодёжной сборной России по футболу. Он провёл за команду пять матчей, но не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 20 матчах за «Локомотив» во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Марадишвили не получил приглашения от Грузинской футбольной федерации.